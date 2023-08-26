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Европе предрекли резкий рост цен на газ к концу года

ВЭБ.РФ: цены на газ в Европе могут вырасти до более $500 за тысячу кубометров

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Shutterstock

Стоимость газа для европейских потребителей может увеличиться до более $500 за тысячу кубометров осенью-зимой 2023 года. Такой прогноз ТАСС дал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, скачок цен будет, когда Европа начнет заполнять свои газовые хранилища при подготовке к зиме.

«Пока зима была теплая, расход хранилищ небольшой, но все равно цена уже сейчас поднялась. Осенью-зимой, думаю, должна подняться до $500 и выше. Большая дифференциация все равно уменьшилась между азиатскими рынками и европейскими», — рассказал он.

Экономист отметил, что цены на нефть и газ в странах Евросоюза уже увеличиваются. Например, стоимость барреля российской нефти марки Urals превышает $60 за баррель.

«Если ориентироваться на так называемые средние контрактные экспортные цены, они около 70, вырастут до более $70», — считает Клепач.

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу поднимались до $407,6 за тысячу кубометров, однако позднее к концу дня стоимость скорректировалась до уровня в $399. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что Евросоюзу грозит дальнейшая деиндустриализация, если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими. О заметном росте цен на энергоносители этой зимой предупреждал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Ранее во Франции сообщили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.

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