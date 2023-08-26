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Из порта Одессы вышло второе судно с начала спецоперации

Из порта Одессы вышло второе судно, находившееся там с начала спецоперации

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Второе судно, находившееся в порту Одессы с момента начала спецоперации, вышло в открытое море. Об этом сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

Уточняется, что балкер Primus вышел из порта утром 26 августа. Судно находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

16 августа сообщалось, что из одесского порта вышло судно-контейнеровоз, находившееся там с начала специальной военной операции (СВО). По данным издания «Страна.ua», контейнеровоз Joseph Schulte находился в порту с 23 февраля 2022 года. На нем находится 30 тысяч тонн груза, включая продовольствие.

До этого министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber говорил, что вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов обсуждают и с Москвой, и с Киевом. В портах Украины на данный момент находятся 12 турецких судов и один поврежденный кран.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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