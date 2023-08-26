Президент Южной Осетии рассказал о работе карты «Мир» в республике

Карта «Мир» функционирует в Цхинвале без сбоев, власти прорабатывают возможность ее применения в селах и туристических местах республики, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, передает ТАСС.

«Пока карты «Мир» работают в черте города, но Сберегательный банк Республики Южная Осетия прорабатывает этот вопрос. В ближайшее время мы увидим результаты», — сказал он в интервью.

Таким образом Гаглоев ответил на вопрос о надежности работы платежной системы в местах республики, которые посещают российские туристы.

Ранее о намерении принимать карты «Мир» заявили в Лаосе.

В середине июля Россия и Таиланд обсудили использование карт «Мир». Тему возможности внедрения платежной системы в королевстве затронули на встрече министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай.

По данным платежной системы, в настоящее время карты «Мир» российские туристы могут использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Венесуэле, Вьетнаме, Кубе и Узбекистане.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».