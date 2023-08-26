Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Осетии рассказал о работе карты «Мир» в республике

Президент Южной Осетии Гаглоев: карта «Мир» работает в Цхинвале без сбоев

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Карта «Мир» функционирует в Цхинвале без сбоев, власти прорабатывают возможность ее применения в селах и туристических местах республики, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, передает ТАСС.

«Пока карты «Мир» работают в черте города, но Сберегательный банк Республики Южная Осетия прорабатывает этот вопрос. В ближайшее время мы увидим результаты», — сказал он в интервью.

Таким образом Гаглоев ответил на вопрос о надежности работы платежной системы в местах республики, которые посещают российские туристы.

Ранее о намерении принимать карты «Мир» заявили в Лаосе.

В середине июля Россия и Таиланд обсудили использование карт «Мир». Тему возможности внедрения платежной системы в королевстве затронули на встрече министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай.

По данным платежной системы, в настоящее время карты «Мир» российские туристы могут использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Венесуэле, Вьетнаме, Кубе и Узбекистане.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях