Курс доллара на Мосбирже превысил 95 рублей впервые с 17 августа

Курс доллара превысил 95 рублей впервые с 17 августа, следует из данных Мосбиржи.

По данным на 16:07 мск, курс доллара поднялся до отметки 95 руб. (+0,14%). Евро вырос на 0,16%, до 102,82 руб.

Ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков спрогнозировал, что курс доллара может вернуться к отметке в 80-90 рублей уже к декабрю.

По его словам, Россия добилась заметных успехов в экспорте продовольствия, а также производстве комбайнов, оборудования для фабрик, в машиностроении для легкой и перерабатывающей промышленности. Поэтому Россия сможет отыграть потери цен на нефть и газ — например, за счет экспорта продуктов питания в Китай.

Экономист объяснил текущие значения курсов валют действиями спекулянтов и допустил, что без каких-либо политических шоков ситуация стабилизируется: не исключено, что доллар будет стоить 80-90 рублей уже в ноябре.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.