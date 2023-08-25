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Экономист оценил, что изменится после ухода Heineken с российского рынка

Экономист Черниговский: уход Heineken с рынка не отразится на россиянах

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Depositphotos

Продажа активов нидерландского пивоваренного концерна Heineken и его уход с российского рынка не скажутся на россиянах, предположил в беседе с «Общественной службой новостей» генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

Он выразил уверенность в том, что жители России «не останутся без пива и пивных напитков».

«Дело в том, что вообще алкогольный рынок — это один из самых устойчивых сегментов на потребительском рынке Российской Федерации. <...> Потому что изначально доля импорта в сегменте пива и пивных напитков была незначительная. Порядка 6% от общей розничной реализации приходилось на импорт пива и пивных напитков. То есть 94% пенного напитка производилось внутри России», — уточнил эксперт.

По его мнению, уход компании может обернуться сокращением продукции определенной бренд-линейки, однако для потребителей проблем в связи с этим не возникнет.

25 августа стало известно, что Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе «Арнест». Сумма сделки составляет €1 за 100% акций.

Ранее сообщалось, что в России с начала года вырос импорт пива.

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