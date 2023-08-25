Экономист спрогнозировал серьезное укрепление курса рубля к декабрю

Курс доллара может вернуться к отметке в 80-90 рублей уже к декабрю. Такой прогноз «Ленте.ру» дал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Главная проблема для нас сегодня — разница между экспортом и импортом. Если импорт находится на уровне 2021-2022 года, то восстановить экспорт пока не удается. Но я уверен, что в ближайшее время мы выйдем на нормальные потоки, причем не за счет нефтегазовых доходов», — рассказал эксперт.

По его словам, Россия добилась заметных успехов в экспорте продовольствия, а также производстве комбайнов, оборудования для фабрик, в машиностроении для легкой и перерабатывающей промышленности. Поэтому Россия сможет отыграть потери цен на нефть и газ — например, за счет экспорта продуктов питания в Китай.

При сохранении текущей динамики и в отсутствие дополнительных информационных шоков валютные курсы могут стабилизироваться, и доллар вернется к отметке в 80-90 рублей уже к декабрю-январю, спрогнозировал Юденков. Экономист объяснил текущие значения курсов валют действиями спекулянтов и допустил, что без каких-либо политических шоков ситуация стабилизируется: не исключено, что доллар будет стоить 80-90 рублей уже в ноябре.

В пятницу на торгах Мосбиржи доллар на максимуме достигал 94,96 рублей, евро — 102,4475 рублей.

Ранее в России спрогнозировали курсы доллара и евро на следующей неделе.