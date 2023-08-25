Почти половина россиян заметили подорожание мяса

Рост цен на мясо и птицу ощущают 40% россиян, следует из результатов опроса провел Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с 18 по 20 августа. По сравнению с данными на 23 июля, доля таких граждан выросла на 25%.

Кроме того, участники исследования почувствовали рост цен на крупы и макаронные изделия. Доля таких респондентов выросла с 12% до 15%. Россияне также указали на подорожание яиц, молока, растительного масла — 16%, 23% и 14% соответственно. В прошлом месяце таковых было 14%, 21% и 12%.

Доля заявивших о росте цен на сахар осталась неизменной — 27%, а на фрукты и овощи — снизилась с 19% до 17%.

Исследование было проведено с 18 по 20 августа. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет в 104 российских населенных пунктах. Респондентам нужно было назвать продукты, цены на которые заметно выросли за последний месяц.

В конце июля эксперты Центробанка РФ отметили, что инфляционное давление будет нарастать до конца 2023 года. 15 августа регулятор повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. ЦБ указал, что годовая инфляция на 7 августа составила 4,4% против целевых 4%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на инфляцию в России.