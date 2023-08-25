Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские книгоиздатели практически полностью перешли на отечественную бумагу

Минцифры: книгоиздатели РФ почти на 95% перешли на российскую бумагу

close
100%
Freepik

Российские книгоиздатели практически на 95% перешли на бумагу отечественного производства за полтора года санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минцифры.

Отмечается, что после запрета Евросоюза на поставку в Россию мелованной бумаги на отечественные аналоги перешли «Эксмо-АСТ», которое включает в себя «Эксмо», АСТ, «Азбуку-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и проч., а также «Альпина» и издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт».

Согласно данным министерства, объем закупки бумаги у азиатских стран увеличился на 300%, он остается незначительным для российской книжной индустрии и составляет около 5% от всего объема потребления, а потребность в офсетной бумаге полностью покрывается российскими производствами.

До этого депутат нижней палаты парламента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Жером Бюиссон заявил, что санкции против России были глупым решением, ограничения привели к энергетическому кризису в Европе и стали катастрофой для ее экономики.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях