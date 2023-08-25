Российские книгоиздатели практически полностью перешли на отечественную бумагу

Российские книгоиздатели практически на 95% перешли на бумагу отечественного производства за полтора года санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минцифры.

Отмечается, что после запрета Евросоюза на поставку в Россию мелованной бумаги на отечественные аналоги перешли «Эксмо-АСТ», которое включает в себя «Эксмо», АСТ, «Азбуку-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и проч., а также «Альпина» и издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт».

Согласно данным министерства, объем закупки бумаги у азиатских стран увеличился на 300%, он остается незначительным для российской книжной индустрии и составляет около 5% от всего объема потребления, а потребность в офсетной бумаге полностью покрывается российскими производствами.

До этого депутат нижней палаты парламента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Жером Бюиссон заявил, что санкции против России были глупым решением, ограничения привели к энергетическому кризису в Европе и стали катастрофой для ее экономики.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.