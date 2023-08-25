В России спрогнозировали курс доллара и евро на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара составит 94-96 рублей, евро будет торговаться в коридоре 101-104 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На будущей неделе ожидаем сохранение курса рубля к доллару в коридоре 94-96, к евро - в коридоре 101-104. Внутренний валютный рынок остается неглубоким, то есть долларов и евро в стране недостаточно. Это обуславливает повышенную волатильность рубля. Но мы не наблюдаем сдвигов в фундаментальных факторах динамики обменного курса», — объяснил он.

Новости этой недели не оказывали значительного влияния на курс рубля, но в силу низкой ликвидности валютного рынка новостные сигналы сохраняют возможность крайне быстро и резко влиять на курс, уточнил эксперт.

Трифонов ожидает некоторого увеличения предложения валюты в России на фоне роста нефтяных цен и неформальных сигналов экспортерам нарастить продажу валютной выручки. Тем не менее крупнейшие экспортеры и так осуществляли конвертацию большей части выручки, поэтому влияние на курс рубля будет достаточно ограниченным. Это относится к предложению валюты на бирже, с точки зрения доступности валюты для физических лиц мы не ожидаем никаких шоков – для них валюта останется доступной, в том числе и наличная, добавил он.

По данным Мосбиржи на 10:53 мск, доллар торгуется на отметке 94,8725 рублей, евро — 102,2675 рублей.

Ранее в России рассказали, как внутриполитическая ситуация повлияла на курс рубля.