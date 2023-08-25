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В Индии заявили, что страна не зависит от поставок нефти из России

Министр нефти и газа Индии Пури: страна не зависит от поставок нефти из России

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Global Look Press

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил в интервью CNBC, что страна не зависит от поставок нефти из других государств, в том числе из РФ.

По его словам, Индия получала дисконт в размере $15 или $30 за баррель нефти из РФ, но скидки также предоставляли «многие продавцы».

Министр также отметил, что Индия стала больше топлива импортировать из стран Ближнего Востока, в том числе из Ирака.

«Мы диверсифицировали поставки. Раньше мы закупали нефть у 27 источников — теперь у 39», — сказал Пури.

До этого сообщалось, что импорт нефти в Индию из России в июле впервые за девять месяцев снизился. Также сократился импорт нефти из Саудовской Аравии — до минимального уровня за два с половиной года. Это произошло на фоне снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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