Россиянам назвали четыре правила накопления сбережений

В текущих условиях финансовая подушка должна составлять минимум две-три месячные зарплаты, заявил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Он назвал четыре правила накопления сбережений.

Во-первых, надо решить, сколько денег и как регулярно вы сможете направлять на сбережения/инвестиции. Например, 10% от каждой зарплаты.

Второе правило – накопления не должны делаться в ущерб привычному потреблению и качеству жизни. Траты лучше разделить на обязательные и необязательные. Первые – продукты питания, оплата аренды жилья, услуг ЖКХ, интернета, платежи по кредиту. Эта сумма будет примерно одинаковой от месяца к месяцу и должна быть на руках. К необязательным тратам относятся развлечения, рестораны, подарки, импульсивные покупки. Чтобы такие расходы не повредили, их также следует лимитировать определенной суммой.

Третье правило для того, кто хочет найти баланс между тратами и сбережениями, – вести учет доходов и расходов. Это можно делать в обычной таблице Excel.

В-четвертых, нужно определить, в каких инструментах, активах будете сберегать.

«Если для финансовой подушки безопасности подойдут варианты, которые обеспечивают максимально быстрый доступ к деньгам — наличные, депозиты в банке, то для эффективных сбережений лучше выбирать другие инструменты – акции, облигации, ПИФы. Также не стоит забывать о валютной диверсификации», — отметил Бахтин.

По его словам, не менее трети сбережений целесообразно держать в иностранной валюте и валютных инструментах. Такой подход помогает нивелировать потери от курсовой нестабильности.

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