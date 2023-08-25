Двое россиян с гранатометом и бойцовской собакой напали на полицейских

В Хабаровске двое местных жителей напали с гранатометом на полицейских. Перед этим правоохранителям пришлось отстреливаться от агрессивного стаффордширского терьера, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Полицейских вызвала бригада скорой помощи. Они сообщили, что по адресу Ленинградская, 5 какие-то неадекватные люди мешают им работать. Полицейские пригласили обоих дебоширов в отдел дать показания. Сначала мужчины согласились, но попросили полицейских подождать. По их словам, им нужно было закрыть в квартире собаку.

Но вместо этого они спустили агрессивного стаффордширского терьера с поводка по команде «фас». Собака бросилась на сотрудников полиции из подъезда, им пришлось открыть огонь.

После этого из подъезда появился хозяин собаки с гранатометом в руках. Пока один сотрудник отбивался от собаки, другой побежал в подъезд за ее вооруженным владельцем. На одном из этажей тот выбросил оружие в окно, но оно упало на крышу магазина.

Позже выяснилось, что оно было не заряжено. По словам мужчины, он нашел оружие в траве.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.