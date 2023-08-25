Стало известно, сколько родителей готовы занять деньги, чтобы собрать ребенка в школу

Каждый пятый респондент (22%) признался, что ему потребуется занимать деньги в виде кредита или займа для покупки всего необходимого в школу. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Выберу. ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Еще 31% опрошенных родителей сообщили, что финансовых ресурсов хватит, но придется практиковать экономию. 25% надеются решить вопрос за счет отказа от дополнительных закупок, а 22% уверены, что смогут покрыть расходы без дополнительных ограничений для семейного бюджета.

«Результаты опроса свидетельствуют о росте финансовой нагрузки на российские семьи перед началом учебного года», — прокомментировал Ярослав Баджурак, руководитель «Выберу.ру». По его словам, это связано с общим удорожанием и истощением сбережений после каникул.

Действительно, согласно данным компании «Платформа ОФД», средняя стоимость школьного набора в этом учебном году составила 13,4 тыс. рублей, что на 7% выше уровня прошлого года.

В начале августа «Газета.Ru» рассказала, как собрать ребенка в школу и выжить.

Ранее родителям дали советы, как сэкономить на сборах ребенка в школу.