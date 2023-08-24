Дочь погибшего пилота Левшина рассказала о его работе с Пригожиным

Анастасия, дочь погибшего пилота Алексея Левшина, который управлял самолетом Embraer-135, рассказала, что он много лет работал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, ее отец всегда был исполнительным и мечтал стать пилотом.

«Долго к этому шел, начинал с самых низов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что частный самолет Embraer Legacy с бизнесменом Евгением Пригожиным на борту, разбившийся накануне в Тверской области, несколько раз во время полета набирал и терял высоту. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

Согласно отчету, воздушное судно находилось на высоте около 8,5 км до 18:19 мск, затем оно резко потеряло высоту. После этого самолет достиг максимальной высоты в 915 км, а после снизился до 8,4 км.

В дальнейшем лайнер выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего резко начал терять высоту. Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км. Все эти изменения произошли в течение 32 секунд.

Ранее сообщалось, что пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом.