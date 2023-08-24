Украина признала табачные компании из США и Японии спонсорами войны

Украина внесла американскую компанию Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International, которые являются крупнейшими производителями табака и сигарет в мире, в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщается в Telegram-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

Такое решение, как объяснили в НАПК, было принято в связи с тем, что данные компании продолжили работать в России и пополнять ее бюджет после начала военных действий на Украине.

Там также добавили, что несмотря на то, что представители обеих компаний заявляли о своих планах закрыть бизнес, прекратить новые инвестиции и маркетинговую деятельность, они все еще продолжают производить и распространять свою продукцию в России.

Ранее Украина внесла в список «международных спонсоров войны» группу китайских компаний Alibaba Group Holding Limited, которые владеют маркетплейсом AliExpress.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.