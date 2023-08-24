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Райффайзенбанк и Uniqa договорились о продаже «Райффайзен Лайф»

Райффайзенбанк и Uniqa продадут свой страховой бизнес в России

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Depositphotos

Райффайзенбанк и австрийская страховая группа Uniqa заключили соглашение о продаже 100% долей в страховой компании «Райффайзен Лайф» российскому страховщику «Ренессанс Жизнь». Об этом сообщает Интефакс со ссылкой на пресс-службы компаний.

Uniqa владеет 75% в капитале «Райффайзен Лайф», еще 25% принадлежит Райффайзенбанку. После продажи своих активов в России австрийская группа намерена полностью уйти с российского рынка.

В «Ренессанс Страховании» подтвердили, что ведут переговоры о покупке «Райффайзен Лайф» и рассчитывают завершить сделку до конца 2022 года после получения одобрений регуляторов, уточняет агентство.

По данным источников, изначально планировалось, что «Ренессанс Страхование» приобретет 100% долей. Не исключено, что сделка пройдет в два этапа.

«Райффайзен Лайф» занимает 46-ю строчку в рейтинге российских страховщиков по объему сборов. «Ренессанс Жизнь» расположилась на 12-м месте в том же рейтинге, подсчитало РБК.

В начале августа стало известно, что Райффайзенбанк отложил свой выход из России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном госстраховании добровольцев.

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