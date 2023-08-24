Китай выделит $10 миллиардов на глобальное развитие

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай создаст фонд на $10 миллиардов, которые пойдут на глобальные цели устойчивого развития. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам китайского лидера, в настоящее время создан Фонд глобального развития и сотрудничества «Юг — Юг» на $4 миллиарда.

В ближайшее время, по его словам, китайские финансовые институты будут создавать новые фонды общим объемом на $10 миллиардов, «предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития».

Также Си Цзиньпин заявил, что решение о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое было принято в ходе трехдневного саммита в Йоханнесбурге, придаст новую силу сотрудничеству в рамках организации. По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, с 1 января 2024 года в состав объединения войдут шесть новых государств. В их числе Аргентина, Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил место для проведения следующего саммита БРИКС.