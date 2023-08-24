H&M откроет свои магазины на Украине впервые с февраля 2022 года

Магазины шведского бренда одежды H&M вновь откроются на территории Украины в ноябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Reuters.

В материале указано, что ретейлер временно покинул рынок страны в феврале 2022 года — после начала российской спецоперации. Однако уже осенью фирма планирует возобновить работу на Украине.

«Ведется подготовка к повторному открытию большинства магазинов H&M, где это возможно», — говорится в тексте.

Представители компании добавили, что продолжают внимательно следить за обстановкой на Украине. Мониторинг ведется с целью обеспечения безопасности сотрудников и покупателей магазинов, следует из заявления.

Всего на Украине расположены девять торговых точек, принадлежащих H&M. Шесть из них находятся в Киеве, и еще по одной — в Харькове, Одессе и Львове.

22 августа японская сеть одежды Uniqlo расторгла договоры об аренде помещений по всем своим магазинам на территории России. Кроме того, компания уволила всех сотрудников и выплатила им пособие в размере 11 окладов. Таким образом, по словам главы ретейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, бренд завершил свою деятельность в РФ.

Ранее стало известно, какая сеть магазинов одежды заменит ушедшие с российского рынка Nike и Puma.