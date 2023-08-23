В США сократились запасы нефти

Министерство энергетики США сообщило, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 6,1 млн баррелей. По состоянию на 18 августа соответствующий объем топлива составил 433,5 млн баррелей, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, имеющееся количество нефти примерно на 2% ниже средних значений за последние пять лет. Речь идет о показателях, характерных именно для текущего времени года.

23 августа на лондонской бирже ICE зафиксировали снижение стоимости октябрьского фьючерса на нефть марки Brent.

По данным на 16:55 мск, цена на топливо упала на 2,32% и составила $81,95 за баррель. Впервые с 24 июля 2023 года ресурсы торговались на отметке ниже $82 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса нефти марки WTI снизилась на 2,32% по сравнению с предыдущим закрытием. В результате цена составила $77,62 за баррель, однако к 17:20 мск данный показатель откатился обратно к $78,66.

В конце августа стало известно об обнаружении нового месторождения в Суэцком канале. Согласно данным Министерства нефти и природных ресурсов Египта, добыча на указанном объекте достигает 2,5 тыс. баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.