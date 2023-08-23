Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия рассматривает возможность введения запрета на экспорт сахара

Reuters: Индия впервые с 2016 года может запретить экспорт сахара

close
100%
Shutterstock

Правительство Индии рассматривает возможность введения запрета на экспорт сахара в предстоящем сезоне, который стартует в октябре. Об этом сообщили Reuters три источника в ведомствах. Такой шаг будет предпринят впервые за последние семь лет.

Причиной обсуждения запрета стала сильная засуха в ключевых штатах-производителях сахарного тростника Махараштра и Карнатака. Из-за засухи урожай тростника в этих регионах оказался на 50% меньше обычного.

Эксперты прогнозируют, что из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в Индии в сезоне 2023/24 может сократиться на 3,3% и составить 31,7 млн тонн.

«Наш приоритет — обеспечить внутренние потребности в сахаре и производство этанола. В следующем сезоне у нас не будет излишков сахара для экспортных поставок», — рассказал источник в правительстве.

В июле Индия уже вводила ограничения на экспорт продовольствия, запретив поставки риса и введя пошлины на лук. Это связано с опасениями роста продовольственной инфляции в стране на фоне неурожая.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях