Фрилансеры из России начали искать заказы за рубежом из-за падения курса рубля

Более половины фрилансеров из России задумались о поиске заказов за границей из-за падения курса рубля. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса сервиса для самозанятых Solar Staff.

20% самозанятых собираются повысить цены на свои услуги, следует из опроса. По данным Solar Staff, за январь-июнь 2023 года суммарный доход фрилансеров в России вырос в полтора раза. На иностранные карты самозанятые выводят около 300 тыс. рублей в месяц, а на российские — порядка 100 тыс.

В исследовании говорится, что главным образом поиск проектов за пределами России актуален для фрилансеров, которые проживают за границей. Они заключают договоры с новыми контрагентами в долларах, евро или криптовалюте. Больший интерес к расчетам не в рублях выражают программисты и дизайнеры.

Но получить заказы им мешают языковой барьер и отсутствие международного портфолио, а также наличие на рынке специалистов из Индии или Индонезии, которые обходятся дешевле, рассказала глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская.

Solar Staff провел опрос с 6 по 16 августа. В нем приняли участие 3 тыс. клиентов компании — программисты, дизайнеры, менеджеры и маркетологи. В августе доллар достигал отметки 100 рублей, евро — 111 рублей.

Ранее Госдума одобрила введение единой ставки НДФЛ в 13-15% для фрилансеров и работающих удаленно.