Россияне выбрали фастфуд вместо ресторанов

Доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России — «Вкусно – и точка», Burger King и KFC с Rostic's — достигла 45%, свидетельствуют данные исследования «Ромир». Это максимальный показатель за последние несколько лет.

По словам директора по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова, число клиентов в сетях фастфуда в первой половине 2023 года оказалось рекордным с 2019 года, об этом он рассказал изданию «Коммерсантъ».

Причины популярности фастфуда — доступные цены и привыкание потребителей к новым брендам после ухода западных сетей, отмечает директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.

По ее словам, в условиях экономической нестабильности россиян привлекают цены в фастфуде. Кроме того, из-за ограничений на выезд за рубеж многие провели лето в России, что также повлияло на рост посещаемости.

Эксперт в области ресторанного бизнеса Елена Перепелица полагает, что часть небольших заведений фастфуда могла закрыться, из-за чего потребители перешли в крупные сети. По данным аналитических компаний, трафик в фастфуде Москвы вырос на 10%, тогда как в сегменте ресторанов снизился на 3-5%.

Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов предупреждает о возможном перенасыщении рынка фастфуда, так как инвесторы активно вкладываются в этот сегмент.

Накануне эксперты «Чек Индекса» зафиксировали рост спроса на фастфуд в РФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что до 98% всех случаев ожирения, в том числе детского, связаны с неправильным питанием (высококалорийная и жирная пища, фастфуд) в сочетании с наследственностью.