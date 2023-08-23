Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили о рекорде по экспорту зерна

В минувшем сезоне Польша экспортировала рекордные для страны 11,7 млн тонн зерна

close
100%
Seth Perlman/AP

Заместитель руководителя Национального центра поддержки сельского хозяйства Польши Марчин Вроньский заявил, что в минувшем сельскохозяйственном сезоне (2022-2023) республика экспортировала рекордные объемы зерна, передает ТАСС.

В центре сообщили, что общий объем экспорта составил 11,7 млн тонн зерна, из них 5,7 млн тонн пшеницы и 4,3 млн тонн кукурузы.

«Уровень экспорта этих зерновых был выше, чем в предыдущем сезоне. Объем импорта пшеницы вырос почти вдвое, а кукурузы — на 34%», — сказал Вроньский.

Он добавил, что это позволило подготовить склады к новому урожаю.

По словам Вроньского, ранее в Польши были зафиксированы излишки зерна из-за роста цен на мировых рынках и падением спроса на зерновые, также но отметил наплыв зерна с Украины. В этих условиях Польша экстренно занялась налаживанием работы логистики и транспортной инфраструктуры, ввела доплаты для аграриев и добилась введения запрета на ввоз зерна с Украины, сохранив только транзит.

До этого заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что украинские власти обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты.

Ранее сообщалось, что Анкара ведет переговоры с ООН о реанимации зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях