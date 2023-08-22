МТС во 2-м квартале увеличила выручку на 15% — до 146,7 млрд рублей

Компания МТС объявила финансовые результаты 2-го квартала текущего года и сообщила о росте выручки на 14,8% — она составила 146,7 млрд руб, следует из отчета компании по МФСО. OIBDA при этом выросла на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 63,7 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 53,5% год к году, до 16,8 млрд рублей.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, компания продолжает реализовывать бизнес-стратегию развития экосистемы цифровых сервисов на базе устойчивого телекоммуникационного бизнеса.

«Почти половину В2С-выручки во втором квартале обеспечили экосистемные клиенты. Мы ожидаем ускорение роста числа экосистемных клиентов за счет запуска новых продуктов во втором полугодии 2023 года, а также расширения подписки «МТС Premium» и ее интеграции с сервисом лояльности «МТС Cashback», — рассказал Вячеслав Николаев.

Он подчеркнул, что компания фиксирует уверенный рост и В2В-направления. По его словам, на рынке коммуникационных сервисов по числу клиентов доля компании составляет 34%.

«Отмечу также рост доходов направления AdTech во 2-м квартале 2023 года, который составил более 46% год к году, до 8,5 млрд рублей», — резюмировал президент МТС.

В беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал финансовые показатели МТС, продемонстрировавшие существенный рост, «шикарными», уточнив, что «компания является не только одной из стабильных в России, но и растущей».

«Стабильный телекоммуникационный бизнес МТС дополняется такими быстрорастущими направлениями, как финтех, медиа, кроме того, растет число экосистемных клиентов», — пояснил эксперт.

Долговая нагрузка при этом остается на комфортном для компании уровне, все вместе, по словам Суверова, дает уверенные результаты.

Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский считает, что компания показала «феноменальные цифры» благодаря принятому нестандартному решению в виде сделанной ставки на экосистему.

«Идея создания экосистемы состоялась и полностью себя оправдала, сейчас уже ничто не сможет остановить прогресс. Два новых сегмента — B2B и B2С — стали основными и сейчас параллельно развиваются, являясь главными катализаторами роста компании — повышают выручку, чистую прибыль, увеличивают показатель EBITDA», — заявил Рожанковский.

Он также уточнил, что клиентам удобно пользоваться экосистемой МТС, и нет смысла переходить к другому оператору.

«Понимая логику развития, можно предположить, что в следующем отчетном периоде цифры будут не менее сильные», — заключил эксперт.