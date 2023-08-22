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Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России

Русефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Новый банк развития БРИКС был вынужден приостановить все операции в России, чтобы избежать санкций. Об этом глава банка
Дилма Руссефф заявила в интервью газете Financial Times.

Такое решение было принято, несмотря на то, что Россия входит в БРИКС .

«Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... С этим приходится считаться»,— отметила Руссефф.

О том, что банк БРИКС пока не рассматривает новые проекты в России на фоне западных санкций, Русефф написала в «X» (бывший Twitter) 27 июля. Она уточнила, что банк «действует в соответствии с текущими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов», а «любые предположения об обратном — необоснованны».

22-24 августа в ЮАР состоится саммит БРИКС. От России на мероприятие приехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Накануне саммита он заявлял, что одним из ключевых вопросов мероприятия будет повышение роли нацвалют во взаимных расчетах стран объединения, а также укрепление потенциала Нового банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС.

Членами БРИКС являются Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР.

Ранее сообщалось, что банк БРИКС изучит свои обязательства перед Россией.

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