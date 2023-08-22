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В России выросло число неплательщиков по кредитам

«Известия»: число неплательщиков по кредитам в РФ за год увеличилось на 3,3 млн

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Константин Кокошкин/Global Look Press

Число россиян, которые не платят по банковским кредитам, в 2023 году увеличилось на 3,3 млн. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В публикации обратили внимание, что число дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций увеличивается ежегодно. По итогам первых шести месяцев 2020 года количество должников составляло 9 млн, в 2021-го — 12 млн. В 2022 году эта цифра поднялась до 14,4 млн. Общая сумма долга заемщиков составила 2,5 трлн рублей.

В ФССП отметили, что погашение займов принудительно осложняет низкая платежеспособность россиян с задолженностью по налогам и оплате ЖКУ, а также их закредитованность.

«Сейчас доля судебного взыскания находится на достаточно высоком уровне — порядка 50-80% в зависимости от финансовой организации», — заявил изданию президент саморегулируемой организации «НАПКА» Эльман Мехтиев.

17 августа в СПЧ оценили идею ввести кредитную амнистию для семей с детьми.

Ранее в РФ зафиксировали скачок спроса на льготную ипотеку.

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