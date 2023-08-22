Россияне стали покупать больше фастфуда

За год число покупок фастфуда в России выросло на 8%, а средний чек увеличился на 10% до 439 рублей в первом полугодии 2023 года. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», предоставленной по запросу «Газеты.Ru».

Больше всего выросло число покупок хот-догов – на 10% в годовом выражении. На втором месте по популярности оказались бургеры – число покупок за год выросло на 9%. Третья и четвертая строчка – у шаурмы и пиццы (плюс 7% и 5% соответственно).

При этом больше всего подорожали бургеры – на 10% год к году, до 241 рубля. На втором месте по росту стоимости оказались пицца и хот-дог. Средний чек на пиццу в январе-июне составил 381 рубль, что на 9% выше, чем в прошлом году в то же время. За хот-дог россияне в среднем отдавали 172 рубля в первом полугодии этого года, что на 9% больше, чем годом ранее. За шаурму потребители в среднем платили 162 рубля – на 6% больше, чем в прошлом году.

По данным аналитиков ресурса, чаще всего в этом году россияне выбирали пиццу с ветчиной, ветчиной с грибами и с сыром. В топ-покупок бургеров вошли блюда с говядиной, с котлетой, с сыром, а шаурмы –с филе курицы, бараниной, с разными соусами, в тонком лаваше. Среди хот-догов наиболее популярны были классический, французский и датский варианты, с говяжьей сосиской и горчицей.

«В период коронавирусных ограничений точки фастфуда оставались основным каналом продаж общепита, переориентировав на себя клиентов из ресторанов и кафе. Тем не менее, спрос на блюда от организаций быстрого питания был заметно ниже допандемийного уровня. После снятия ограничений, с постепенным возвратом спроса к прежней модели потребления, продажи вновь пошли вверх», — объяснили в пресс-службе «Чек Индекса» тенденцию.

С 2022 года ее поддерживают развитие внутреннего туризма, повышение общей мобильности и активности граждан, добавили в пресс-службе. Так, трендовой особенностью отпускного сезона 2022-2023 года стали автопутешествия, способствовавшие росту объема покупок фастфуда на АЗС, на 20-22% год к году.

Исследование было проведено на основе анализа 50-55 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с января по июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что до 98% всех случаев ожирения, в том числе детского, связаны с неправильным питанием (высококалорийная и жирная пища, фастфуд) в сочетании с наследственностью.