Попытка вытеснить американскую компанию Vorex с украинского газового рынка может иметь серьезные последствия. Такое мнение высказал изданию National Interest экс-посол США в Бахрейне Адам Эрели.

Он посоветовал, пока Конгресс рассматривает последний запрос Белого дома об увеличении помощи Украине, поговорить с американцами, которые не понаслышке знакомы с украинской газовой промышленностью и могут рассказать «зловещую историю».

Бывший посол США в Бахрейне пояснил, что Vorex с 2017 года является крупным поставщиком нефтегазового оборудования для украинского «Нафтогаза», но местным олигархам это не понравилось. По словам Эрели, компания бизнесмена Виктора Пинчука «Интерпайп» «вступила в сговор», чтобы расправиться с американским конкурентом, подключив «закулисные рычаги» в Министерстве экономики Украины.

В результате украинская Межведомственная комиссия по международной торговле анонсировала возможное введение 52-процентных пошлин на трубы Vorex, что значительно подрывает конкурентоспособность компании.

По словам Эрели, действия украинских властей должны стать «сигналом» для конгресса США, так как Вашингтон тратит миллиарды долларов на Украину не для того, чтобы «ставили палки в колеса» его коммерческим интересам.

В конце июля «Нафтогаз» объявил о прекращении поставок топлива «последней надежды».

Ранее стало известно, что Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза».