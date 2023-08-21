Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«КАМАЗ» ввел запрет на использование сотрудниками техники Apple

«КАМАЗ» ввел запрет на использование техники Apple в служебных целях

close
100%
Телеграм-канал «kamaz_oficial»

«КАМАЗ» запретил своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях, пишет корпоративное издание компании «Вести Камаза».

«Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях», — сообщает издание.

В компании уточнили, что под запрет подпадают смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другая техника Apple. В устройствах этого бренда не должны использоваться корпоративные SIM-карты, информационные системы российского автопроизводителя впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple.

Подчеркивается, что продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации.

Ранее от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД.

Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в министерствах и правительственных организациях вскоре полностью откажутся от техники американской компании Apple.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях