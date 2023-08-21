«КАМАЗ» ввел запрет на использование сотрудниками техники Apple

«КАМАЗ» запретил своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях, пишет корпоративное издание компании «Вести Камаза».

«Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях», — сообщает издание.

В компании уточнили, что под запрет подпадают смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другая техника Apple. В устройствах этого бренда не должны использоваться корпоративные SIM-карты, информационные системы российского автопроизводителя впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple.

Подчеркивается, что продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации.

Ранее от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД.

Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в министерствах и правительственных организациях вскоре полностью откажутся от техники американской компании Apple.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.