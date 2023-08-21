В России призвали привлекать студентов к сельхозработам

В России необходимо вернуть советскую практику привлечения студентов к сельскохозяйственным работам на фоне оттока мигрантов. Об этом в эфире НСН заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, комментируя сообщения о нехватке рабочих мест на крупных агропредприятиях после ослабления рубля.

«Проблема есть, первопричина — это курс, мы платим в рублях, а мигранты тратят заработанные деньги у себя на родине, и долларовый эквивалент не компенсирует их ожидания. Вторая причина — для них Евросоюз открыл доступ для работы и многие стремятся туда. Мы пытаемся сдерживать отток, правда, пока не очень получается. Что делать? Работать со студентами», — отметил Лупехин.

По его мнению, обязательная студенческая практика на сельхозработах в период уборочной кампании, до 15 октября, должна идти в зачет к учебному процессу.

21 августа «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшая птицефабрика России — «Синявинская» — объявила о риске срыва сроков поставок и отмены части ранее согласованных заказов, ссылаясь на значительный дефицит рабочей силы на предприятии.

Ранее стало известно, что российские регионы столкнулись с нехваткой рабочей силы.