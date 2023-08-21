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Domino's Pizza в России может обанкротиться

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza начинает процедуру банкротства «дочки» в РФ

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Global Look Press

DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, инициирует банкротство российского юридического лица ООО «Пицца Ресторантс» — оператора бренда Domino's в России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino's Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ», — говорится в сообщении компании.

Ранее DP Eurasia приостановила инвестиции в России и отказалась от роялти от российского бизнеса. В конце 2022 года группа заявляла о возможной продаже активов в РФ, но теперь отказалась от этого решения.

Компания пока еще не подала заявление о банкротстве российского юрлица, но планирует сделать это в соответствии с законодательством РФ. По оценкам, убытки от ухода с рынков составят около 520 млн рублей.

В начале августа стало известно, что поставщик Jim Beam заработал рекордную прибыль в России после ухода из страны.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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