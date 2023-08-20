Финансовый эксперт дал советы по рациональному накоплению денег

Основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко рассказал, что перед тем как начать создавать финансовую подушку, необходимо определиться с размером суммы, которую можно безболезненно откладывать ежемесячно. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что в банковских приложениях существую сервисы, которые позволяют автоматически или вручную переводить часть средств на накопительный счет.

Для создания финансовой подушки нужно пользоваться правильными инструментами, считает Степаненко. В качестве самого популярного варианта он назвал депозит в банке, но в таком случае необходимо выбирать выгодные процентные ставки.

«Есть еще один популярный способ сохранения и приумножения финансов — инвестирование в недвижимость. Этот инструмент считается самым надежным и при правильном подходе может принести хорошую прибыль», — отметил он.

До этого сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, что держать деньги дома «под подушкой» не стоит. По ее словам, способы хранения накоплений зависят от каждого человека, но есть несколько общих правил для всех.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.