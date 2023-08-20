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В России зафиксировали максимальный рост цен на новостройки с февраля

«Ъ»: цены на новостройки в регионах выросли почти на 2% за месяц

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В августе наметился заметный рост средних цен на новостройки в регионах России. По данным аналитиков, за месяц стоимость первичного жилья на крупнейших рынках выросла почти на 2% — это максимальная динамика за последние полгода. Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на данные «Циан.Аналитики»

По данным аналитического центра «Циан», в августе средняя стоимость «квадрата» в новостройках на 18 крупнейших региональных рынках достигла 147,1 тыс. рублей. Это почти на 3 тыс. рублей, или 1,9%, больше, чем месяцем ранее. Такая динамика оказалась максимальной с февраля текущего года.

Эксперты объясняют ускорение подорожания реакцией застройщиков на активизацию спроса на фоне нестабильности на рынке, в том числе из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что до конца года средние цены на новостройки могут вырасти еще на 5%.

Особенно заметно подорожание первичного жилья в Казани (на 6,5%, до 191,5 тыс. рублей за кв. м), Челябинске (на 5,1%, до 104 тыс. рублей) и ряде других крупных городов. В Москве рост составил 1,4% (до 328,6 тыс. рублей), в Петербурге — 0,3% (до 232,1 тыс. рублей).

По оценкам экспертов, ускорение роста цен связано с тем, что застройщики почувствовали активизацию спроса на фоне ослабления рубля и ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Число заключенных договоров долевого участия в июле достигло максимума с февраля.

При этом в отрасли не ожидают дефицита предложения. Застройщики смогут активнее реализовывать накопившиеся объемы готового жилья, отмечают аналитики. В начале августа эксперты уже отметили рост цен на вторичное жилье.

Ранее в РФ зафиксировали скачок спроса на льготную ипотеку.

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