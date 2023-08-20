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Спрос на IT-кадры в России превысил докризисный уровень

«Авито Работа»: количество вакансий для IT увеличилось почти в 4 раза за год

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Спрос на квалифицированных IT-специалистов в России в августе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 раза. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на управляющего директора платформы «Авито Работа» Артема Кумпеля.

По его словам, вместе со спросом растут и зарплатные предложения в IT-сфере. В среднем оклад специалиста составляет 60 тысяч рублей в месяц, что на 23% больше, чем год назад. При этом в зависимости от квалификации и опыта зарплатные предложения могут доходить до 300 тысяч рублей в месяц.

Наибольший рост спроса отмечен на операторов ПК — в 3,2 раза за год. Предлагаемая им заработная плата выросла на 50% и в среднем составляет около 50 тысяч рублей.

Также активно растет потребность в специалистах по компьютерной технике. Число вакансий для них увеличилось почти в 2 раза, а оклад — на 20%, до 72,8 тысячи рублей в месяц.

Что касается программистов, то спрос на них вырос на 30%, а зарплатные предложения — на 15% (в среднем 73 тысячи рублей).

По словам Кумпеля, востребованы как специалисты с высшим образованием, так и со средним профессиональным. Последнее является вполне достаточным для карьеры в отрасли.

«Судя по востребованным вакансиям, сегодня работодателям IT-отрасли интересны как специалисты с высшим образованием, так и со средним. Согласно недавно проведенному опросу, в котором участвовали более 10 тысяч работающих россиян, 67% представителей IT-сферы назвали получение среднего профессионального образования по их направлению перспективным», — отметил Кумпель.

Эксперты полагают, что активный спрос на IT-специалистов связан в том числе с развитием российских IT-компаний на фоне ухода крупных западных вендоров. Кроме того, высокий спрос поддерживается государственными программами по цифровизации.

В то же время дефицит кадров в отрасли сохраняется высоким. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что он оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на рост кадровой базы IT на 13% в 2022 году.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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