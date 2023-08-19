Канада изучает предложение «Волги-Днепр» по Ан-124

Правительство Канады изучает предложение российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» по мирному урегулированию ситуации с арестованным самолетом Ан-124. Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что власти Канады в настоящее время оценивают предложенную Россией инициативу.

«Правительство Канады оценивает это письмо. Мы продолжим защищать интересы канадцев», — говорится в сообщении.

До этого «Волга-Днепр» предложила властям Канады урегулировать спор в отношении арестованного самолета Ан-124-100, который находится в аэропорту Торонто с 27 февраля 2022 года.

Экземпляры уведомления были направлены премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел юстиции и генеральному прокурору. Российский самолет Ан-124-100 перевозил гуманитарный груз по просьбе правительства Канады.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.