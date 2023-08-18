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В агентстве АКРА сменится гендиректор

Агентство АКРА возглавит Владимир Гусаков из Мосбиржи

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АПР

В агентстве Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сменится генеральный директор. Об этом сообщается на сайте АКРА.

Как говорится в сообщении, совет директоров агентства решил прекратить полномочия гендиректора АКРА Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа. Он перейдет на должность советника совета директоров АКРА.

«Генеральным директором АКРА назначен член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков», — заявили в агентстве.

Сам Сухов рассказал, что его решение уйти с поста главы АКРА связано «с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях».

Бывший зампред Центробанка России Михаил Сухов начал работать в АКРА весной 2020 года. Он с 1993 по 2016 год занимал разные должности в Банке России, в частности, четыре года был заместителем председателя ЦБ. В 2016-2018 годах работал зампредом правления банка ВТБ.

Ранее Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций.

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