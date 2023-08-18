В Госдуме рассказали, когда авиапром полностью перейдет на отечественные самолеты

Авиационная промышленность в России может полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами к 2030 году, сказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По его словам, в ближайшем будущем в массовое производство планируют запустить Ил-96-400М, в котором обновят двигатель и улучшат салон, после этого — узкофюзеляжный Ту-214, МС-21, оснащенный российским двигателем ПД-14, турбовинтовые «Байкал» и «Ладога».

«Я думаю, что к 2030 году мы полностью завершим переход на отечественные самолеты. Я большие надежды возлагаю на Воронежское авиастроительное предприятие, которое строит Ил-96. Он будет выходить в новой модернизации 400М. К тому же сейчас мы видим значительные успехи отечественного двигателестроения в области авионики. Причем это не импортозамещение, целый ряд важных узлов и агрегатов имеют характеристики лучше, чем у зарубежных компаний», — отметил Гутенев.

По его мнению, цены на авиабилеты после перехода на отечественные самолеты не должны подняться. Однако он допустил равномерное подорожание «тех или иных услуг». При этом рост цен на билеты, если он будет, будет происходить медленнее, чем на импортные планеры, уверен депутат.

В середине июля первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил, что независимая российская авиационная промышленность важнее, чем издержки на ее производство, следовательно государство продолжит субсидировать эту сферу.

Ранее стало известно, что самолеты SSJ могут начать производить в Индии.