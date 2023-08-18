Сбер и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии

Сбер запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

«Во всей сети «Азбука вкуса» установлены новые платежные терминалы Сбера, позволяющие принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, и по биометрии. Для Сбера и торговой сети «Азбука вкуса» это стало новой ступенью на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — уникальным опытом, доступным на кассах всех магазинов сети», — говорится в сообщении.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что что компания развивает семейство платежных сервисов SberPay, чтобы предоставить клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок. По его словам, сейчас это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и оплата улыбкой.

«Сбер будет и дальше развивать узнаваемость и качество сервиса на территории нашей страны, чтобы у россиян был лучший в мире опыт оплат. Для нас важно, что ″Азбука вкуса″ поддерживает наши планы по совершенствованию безналичных платежей и внедряет в своей сети новейшие устройства, расширяющие спектр возможностей оплат для клиентов», — подчеркнул он.

В свою очередь президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб заявил, что новая технология Сбера существенно экономит время и будет востребована в трафиковых локациях торговой сети. Он считает, что рынок ретейла будет постепенно следовать за этим трендом и внедрять такой способ оплаты

«Помимо привычных, в «Азбуке вкуса» можно платить нашей картой лояльности, а теперь еще биометрией. Для нас важно, что для удобства клиентов и кассиров все доступные способы совершать покупки объединены в одном платежном терминале. Нужно просто выбрать наиболее подходящий», — добавил он.

Отмечается, что сервисом могут воспользоваться клиенты Сбера: для активации нового метода платежа в приложении СберБанк Онлайн необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. Также можно сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой». В будущем Сбер планирует интегрировать карты программы лояльности «Вкусомания» при оплате улыбкой.

Подключив сервис в СберБанк Онлайн, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру. Операция пройдет, даже если с собой нет наличных, банковской карты или телефона.