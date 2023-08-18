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Мошенники стали обманывать россиян неожиданным способом

«Известия»: мошенники все чаще используют фейковые письма от имени ФССП

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области сообщили, что мошенники стали чаще связываться с россиянами под видом приставов и угрожают внести их в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков» и заблокировать карты и счета. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что после угроз «приставы» отправляют ссылку на оплату долга и деньги уходят мошенникам. В управлении ФССП напомнили, что уведомления должны приходить только на портале «Госуслуги».

Если человеку начинают поступать подозрительные звонки или сообщения с информацией о задолженности, эксперты рекомендуют проверить информацию на официальном сайте судебных приставов РФ. При обнаружении долгов на сайте — их следует оплатить. Собеседники издания рекомендуют совершать оплату на официальном сайте ФССП.

Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Олег Черкасов отметил, чтобы не стать жертвой мошенников, важно в первую очередь не принимать скоропалительных решений и проверять информацию.

10 августа сообщалось, что житель Перми долгое время не платил алименты и решил скрыться от судебных приставов в пруду. В день задержания россиянин попытался скрыться от судебных приставов в камышах местного пруда. Чтобы выбрать более удобную позицию, он несколько раз пересек водоем. Фигуранта выловили и доставили к мировому судье.

Ранее судебный пристав спасла увязшего по горло в болоте грибника в Свердловской области.

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