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В России назвали два фактора поддержки курса рубля

«БКС»: курс рубля поддерживают решение по экспортерам и скорый налоговый период

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс рубля сейчас поддерживают два фактора — договоренность российских властей с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки и приближение налогового периода. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торгов резко укрепился, обновив двухнедельные вершины, но вскоре быстро сдал позиции, переписав дневные минимумы. Однако на старте основной сессии рубль вернулся к восходящей динамике. Доллар приблизился к 92,5 руб., евро — к 100,6 руб. Поддержку рублю оказывает достигнутая договоренность властей с крупными экспортерами о том, что последние увеличат на внутреннем рынке продажу иностранной валюты из экспортной выручки. Правда, пока не было принято формального решения в виде такой обязанности компаний», — объяснил он.

По словам Бабина, дополнительным позитивом для рубля выступает приближение налогового периода. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 28 августа, но многие компании уже могут активно продавать инвалюту, уточнил он. Бабин пояснил, что компании делают это на фоне быстрого снижения курса валют к рублю, опасаясь более низких котировок.

По данным Мосбиржи на 16:51 мск, доллар торгуется выше 93 рублей, евро — 101 рубля. С открытия торгов «американец» потерял 0,91%, «европеец» — 1,08%.

Правительство РФ смогло в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом, а также разработать механизмы сдерживания роста кредитования. Об этом сообщила газета «Ведомости». По информации газеты «Известия», российские экспортеры и так продают более 80% валютной выручки, поэтому нет смысла вводить дополнительные нормативы для них.

Ранее финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ключевой ставке.

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