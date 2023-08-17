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В России предсказали рост цен на кетчуп осенью

Кетчуп этой осенью может подорожать на 10%

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Depositphotos

Осенью цены на кетчуп в России могут вырасти на 10% из-за проблем с поставками томатной пасты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на топ-менеджеров производителей.

Закупать томатную пасту в Европе в условиях санкций не представляется возможным, уточняет издание. Мощностей российских предприятий, выпускающих данный продукт, недостаточно, а создание новых производств осложнено сложным технологическим процессом концентрирования томатов и получения пасты из них.

В связи с этим отечественные производители кетчупа вынуждены импортировать томатную пасту из Турции и Китая, где она обходится значительно дороже из-за обесценения российского рубля. Это и станет причиной осеннего подорожания кетчупа примерно на 10%.

Недавно сообщалось, что и другие популярные продукты в России также могут вырасти в цене. В частности, производители майонеза планируют повысить стоимость на 5-12 процентов на фоне удорожания основных компонентов — яиц и растительного масла.

Ранее диетолог объяснил, чем полезен майонез.

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