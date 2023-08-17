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Стоимость дизельного топлива и бензина в РФ вновь достигла исторических максимумов

Биржевые цены на основные виды топлива в РФ обновили исторические максимумы

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Brendan McDermid/Reuters

Цены на основные виды моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в четверг вновь обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В частности, стоимость летнего дизельного топлива выросла до 67,848 рублей за тонну. Это 12 рекорд со второго августа для этого вида топлива. Рост продолжается 4 сессии подряд

Также исторические максимумы показали бензин марки «Премиум-95» и мазут. Стоимость Аи-95 поднялась до 69,925 рублей за тонну, а мазут подорожал до 35,453 рублей. Предыдущий ценовой максимум по этому виду топлива был достигнут накануне - 16 августа (35,411 тыс. рублей за тонну).

Рост цен наблюдался и на другие виды топлива. Так, бензин Аи-92 вырос в цене до 62,434 тыс. рублей за тонну, а сжиженный природный газ — до 28,957 рублей за тонну.

Биржевая стоимость дизельного топлива приблизилась к уровню в 67тыс. рублей за тонну, превышение которого в течение месяца может к потере демпферных выплат для нефтекомпаний, ранее писал Forbes. Котировки дизтоплива продолжают резко расти уже вторую неделю подряд, и участники рынка не ожидают быстрой стабилизации ситуации, так как на сентябрь намечено снижение на 50% демпфера, что может влиять на стоимость топлива. Нефтяники, по мнению экспертов, смогут удерживать индекс ниже критического уровня, наращивая поставки за рубеж, однако в сентябре из-за проблем с доставкой и ремонтов заводов проблему дефицита на внутреннем рынок вряд ли удастся решить.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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