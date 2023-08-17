В Сбере рассказали о планах по развитию курорта «Манжерок»

Сбер примет участие в реконструкции аэропорта Горно-Алтайска, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сбер будет участвовать в реконструкции аэропорта, это давно назрело: он спроектирован на 150 тыс. пассажиров в год, а уже принимает 450 тыс. Парковку на 2,5 тыс. машин вынесем за пределы курорта, а по его территории гости будут передвигаться только на электрокарах», — сказал он.

Также Кузнецов рассказал о планах по развитию курорта «Манжерок».

«Уже этой зимой к действующим 22 километрам зон для катания добавятся еще 11 километров, а со временем протяженность трасс достигнет 67 километров. Появятся еще два подъемника — всего на курорте будет пять канатных дорог. В планах строительство детского парка площадью 26 гектаров и двух новых отелей», — отметил он.

Кузнецов добавил, что «Манжерок» имеет большое значение для экономики Алтая.

«Манжерок» — крупнейший работодатель и налогоплательщик региона. В этом году мы ввели в эксплуатацию гостиницу «пять звезд» на 304 номера, строим 12 премиальных вилл. Весной начали строить панорамный ресторан на горе Малая Синюха. Каждый такой объект создает новые рабочие места — один только отель уже принес 2 тыс. рабочих мест», — отметил Кузнецов.