Банк России продолжил продажу валюты в рамках бюджетного правила

Банк России 16 августа продал на внутреннем валютном рынке иностранную валюту на сумму 2,2 млрд рублей в рамках реализации нового бюджетного правила. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

По данным ЦБ, объем проданной валюты составил эквивалент 2,2 млрд рублей в паре юань-рубль на Московской бирже. Днем ранее, 15 августа, Банк России реализовал валюту на сумму 2,4 млрд рублей.

Напомним, с 7 августа Минфин РФ перешел к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство будет приобретать валюту и золото до 6 сентября на общую сумму 40,5 млрд рублей, или 1,8 млрд рублей ежедневно.

21 июля ЦБ РФ заявил, что будет покупать/продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния за календарное полугодие. За первые шесть месяцев объем таких инвестиций из ФНБ достиг 288 млрд рублей. Исходя из этого, ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет 2,3 млрд рублей.

В начале августа в России рассказали, как решение Минфина по валюте будет влиять на курс рубля.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.