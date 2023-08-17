Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банк России продолжил продажу валюты в рамках бюджетного правила

Банк России реализовал валюты на 2,2 млрд рублей 16 августа

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России 16 августа продал на внутреннем валютном рынке иностранную валюту на сумму 2,2 млрд рублей в рамках реализации нового бюджетного правила. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

По данным ЦБ, объем проданной валюты составил эквивалент 2,2 млрд рублей в паре юань-рубль на Московской бирже. Днем ранее, 15 августа, Банк России реализовал валюту на сумму 2,4 млрд рублей.

Напомним, с 7 августа Минфин РФ перешел к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство будет приобретать валюту и золото до 6 сентября на общую сумму 40,5 млрд рублей, или 1,8 млрд рублей ежедневно.

21 июля ЦБ РФ заявил, что будет покупать/продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния за календарное полугодие. За первые шесть месяцев объем таких инвестиций из ФНБ достиг 288 млрд рублей. Исходя из этого, ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет 2,3 млрд рублей.

В начале августа в России рассказали, как решение Минфина по валюте будет влиять на курс рубля.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях