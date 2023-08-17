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Более трети россиян не знают, сколько точно у них денег

«Открытие»: 35% опрошенных россиян не знают, сколько точно у них денег

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Depositphotos

Более трети россиян — 35% — не знают, сколько точно у них денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Это следует из опроса, который провели банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах жизнь», «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Только 65% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег. В этом отношении самые «финансово дисциплинированные» — жители Дальнего Востока (70%). 29% респондентов могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. 6% не знают своих финансовых запасов (на Дальнем Востоке и Северном Кавказе по 11%).

Более трети — 35% — участников опроса ведут учет своих доходов и расходов постоянно, то есть каждый день или каждый месяц. Чаще других это делают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (40%), реже других — дальневосточники (30%). Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 44%. У 11%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. 10% не учитывают свои финансы и не намерены вести такой учет (на Дальнем Востоке 15%, в Москве и Московской области, а также в Приволжском федеральном округе по 7%).

Более трети — 38% — респондентов сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 28% оно улучшилось (у 21% скорее да, у 7% определенно да).

Опрос был проведен 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее более половины опрошенных россиян заявили о наличии пассивного дохода.

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