В России спрогнозировали цены на нефть осенью

Биржевая цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent в сентябре составит $80-85. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя снижение стоимости топлива на торгах лондонской биржи ICE до $84,29 за баррель, или более чем на 0,7% накануне.

«Федеральная резервная система США, скорее всего, не будет повышать свою ключевую ставку, а параметры добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ были ранее озвучены. Возможны колебания котировок от $80 до $86 за баррель, но в целом наиболее вероятный диапазон – $80-85», — рассказал Юшков.

Он пояснил, что при повышении ставки ФРС США в экономике оказывается меньше денег, в том числе меньше денег попадает на биржу. Это приводит к снижению спроса на биржевые товары, в том числе нефтяные фьючерсы. Поэтому нефть дешевеет, подытожил Юшков.

Эксперт сказал, что осенью уровень нефтяных котировок во многом также будет зависеть от спроса на нефть в Китае и действий Саудовской Аравии вместе с другими странами ОПЕК+.

На колебания нефтяных котировок, которые произошли накануне, повлияли действия биржевых спекулянтов, сыгравших на негативной статистике по производству в Китае. Но эксперт не считает их тревожными.

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Ранее сообщалось, как статистика по экономике Китая повлияла на нефтяные котировки.