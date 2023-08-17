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«Сбер» повысит ставки по рублевым вкладам

«Сбер» с 17 августа повысит ставки по всем вкладам в рублях

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Максим Блинов/РИА Новости

Сбербанк с 17 августа повысит ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Такое решение банк принял на фоне того, что Центробанк России повысил ключевую ставку до 12%.

Как уточнили в «Сбере», максимальная ставка по рублевым вкладам теперь составляет 12% годовых.

В июле Альфа-Банк повысил ставки по всем рублевым вкладам.

Как сообщала газета «Известия», российские банки начали повышать ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки до 8,5% 21 июля. Тогда девять из топ-20 кредитных организаций по активам подняли ставки вплоть до 11%.

По словам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, российским банкам сейчас нужны дополнительные ресурсы для кредитования клиентов, поэтому они повышают депозитные ставки.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова допустила, что кредитные ставки в ближайшее время могут увеличиться не менее чем на 1 процентный пункт после решения ЦБ.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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