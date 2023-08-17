За время после дефолта 1998 года ВВП России вырос почти в 60 раз

Экономика России за годы, прошедшие с объявления в 1998 году в стране дефолта, увеличилась примерно в 60 раз, курс же российского рубля при этом упал в 15 раз. Об этом, основываясь на данных Росстата, Министерства финансов и Центробанка, сообщает РИА Новости.

17 августа 1998 года правительством России был объявлен технический дефолт. На три месяца было приостановлено выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Прекратилась торговля государственными краткосрочными облигациями. Одновременно с этим Центробанк объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора, который составил от 6 до 9,5 рубля за 1$.

К дефолту привели большой государственный долг РФ, кризис азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, которое составляло основу экспорта РФ, искусственное завышение курса рубля.

По мнению профессора бизнес-практики Школы управления «Сколково» Владимира Коровкина в нынешнее время в России дефолт аналогичного масштаба невозможен, так как объем государственных заимствований невелик и в активах банков портфели государственных бумаг не играют существенной роли. Между тем, в 1998 году государственный долг России к ВВП составлял 138,5%, и страна входила в тройку мировых антилидеров по этому показателю. В этом же году аналогичный показатель составляет всего около 16,3%. Таких цифр смогли добиться лишь около десятка стран мира. Уровень же внешнего долга всей экономики к ВВП снизился до исторического минимума в 15,1%. В 1998 году он составлял 69,6%.

В 1998 году, отмечается в материале, экономика сократилась на 5,3%. В 2022 году Россия на фоне санкционного кризиса сократила выпуск продукции всего на 2,1%.

Номинальный валовый внутренний продукт России в 2022 году составил 153,4 триллиона рублей против 2,6 триллиона в 1998 году, увеличившись в 58 раз. За этот же период времени ВВП на душу населения увеличился в 59 раз.

Позиции же российского рубля с 1998 года непрерывно слабели — с 6,2 до 97,4 рубля за 1$.

Зарплата в России с 1998 года возросла с 1-1,5 тыс. рублей до 63,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что валовый внутренний продукт (ВВП) России составил 4,9% в годовом выражении в апреле — июне.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.