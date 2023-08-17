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Товарооборот Японии и РФ упал вполовину

Товарооборот Японии и России в июле упал на 51%

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Виталий Аньков/РИА Новости

В июле 2023 года товарооборот между Японией и Россией сократился на 51% по сравнению с прошлым годом, составив 104,728 млрд иен (примерно $715 млн), согласно данным японского Минфина, на основе которых проведен анализ ТАСС.

Несмотря на увеличение экспорта из Японии в Россию на 25%, вызванное значительным ростом поставок автомобилей, товарооборот снизился. В период до введения запрета на экспорт бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридных машин, поставки транспортных средств в Россию выросли на 84% по сравнению с июлем 2022 года и на 53% от среднего годового показателя. Эта категория товаров составляет около 73% всего японского экспорта в Россию.

Однако импорт существенно сократился на 69,6% из-за уменьшения закупок российского сжиженного природного газа и угля, которые составляют около 60% всего экспорта из России в Японию. Также негативное влияние оказало сокращение импорта российской рыбы на 35,3%, который сейчас составляет 14,1% японского импорта из России, а также сокращение закупок железа, стали и цветных металлов, которые составляют около 20% всего импорта из России.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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