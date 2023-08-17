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Wildberries планирует выход на рынок Китая

«Ведомости»: Wildberries выходит на рынок Китая и зарегистрировал там свой бренд

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник.

По его словам, российская компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Как сообщает издание, Wildberries зарегистрировал свой бренд в КНР, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Представитель маркетплейса отказался от комментариев. Запрос в Министерство коммерции Китая остался без ответа, указывают «Ведомости».

До этого газета «Известия» писала, что Белоруссия и Казахстан выступили с инициативой о вводе НДС в размере 20% для зарубежных товаров, поступающих на маркетплейсы, на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят заказывать алкоголь с доставкой через маркетплейсы и магазины.

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